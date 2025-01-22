Ken Sir呂宇健睇好小陽春FULL PAY入市　297萬買荃灣細價樓博短炒

相隔不足4個月，人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健再次出動短炒住宅物業。市場消息透露，呂宇健最新FULL PAY入市，斥資297萬元買入荃灣荃德花園一伙細價樓。呂宇健回覆《香港01》表示，單位將會用作短炒投資。



市場消息指，上述成交單位為荃灣荃德花園C座中層B室，實用面積約340平方呎，兩房隔間，單位最新以297萬元沽出，成交呎價約8,735元。據了解，新買家為Ken Sir呂宇健，是次為FULL PAY入市，成交期僅約兩個月。

成交價低於300萬、印花稅僅100元

值得留意，由於2023年2月份政府已調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，上述荃德花園單位成交價由於低於300萬元，因此所需繳付的印花稅僅僅只是100元。

呂宇健表明短炒投資、料短期內再入市

呂宇健回覆《香港01》確認上述成交個案，他表明單位將會用作短炒投資，主要看好農曆新年前後樓市將會出現「小陽春」，因此率先入市。他又透露短期內會繼續入市低水的二手住宅。

樓市滯後股市、料3月至5月樓市氣氛好轉

他又表示，通常樓市都會滯後於股市，目前股市已經回升至約2萬點，相信對樓市有一定支持作用，又認為發展商也會趁小陽春積極出貨。他預計3月至5月份樓市氣氛會進一步好轉。

至於上述荃德花園單位原業主於2013年以245.28萬元買入，即持貨約12年帳面升值約51.72萬元或21%。

荃灣荃德花園。

事實上，Ken Sir呂宇健近年開始於樓市進行短炒活動。如他在2024年3月份以1,400萬元買入九龍站擎天半島單位，其後在同年10月份「成功短炒」，以1,520萬元沽出單位，持貨大約6個月，帳面升值120萬元或約8.6%。