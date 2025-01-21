鄧成波家族尖沙咀商住樓銀主盤4800萬沽　帳蝕6000萬、貶值近六成

舖王鄧成波家族旗下物業遭銀主沒收，最新大幅蝕讓沽出。尖沙咀金馬大廈一籃子商住物業銀主盤最新以4,800萬元沽出，呎價約1萬元。據悉，物業原由鄧成波家族於2017年買入，惟其後淪為銀主盤，最新成交價較買入價勁蝕6,000萬元，物業8年間大幅貶值近6成。



市場消息指，上述物業為尖沙咀金馬倫道16號金馬大廈，大廈為商住物業，樓高10層。涉及的一籃子物業包括地舖及9個住宅單位，該批單位佔大廈合共約29%業權，總樓面面積約4,778平方呎。整批物業最新以4,800萬元沽出，折合呎價約1萬元。

已故舖王鄧成波。

鄧成波家族早年1.08億收購、現勁蝕6000萬

據悉，目前該批物業每月租金收入約12萬元，按成交價計算，回報率約3厘。

資料顯示，物業原由鄧成波家族持有，其於2017年以1.08億元購入該批單位，部署收集業權。惟物業早前已經淪爲銀主盤，現轉手帳面大幅虧蝕6,000萬元，物業8年間跌價56%。

尖沙咀金馬倫道16號金馬大廈於1961年9月開始落成，由1座樓宇組成，共有25個單位。