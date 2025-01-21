Labubu｜泡泡瑪特兩人氣設計師斥5517萬買工廈 夠買68萬隻盲盒
撰文：黃祐樺
出版：更新：
由莎莎太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，旗下觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲錄成交。當中，新買家為泡泡瑪特旗下「The Monsters」系列Labubu設計師龍家昇，以及Molly系列設計師王信明，各斥資1,852萬元及3,665.2萬元入市。
Labubu設計師1852萬買兩間工作室
據資料顯示，是次成交為海傲27樓01及02室，建築面積分別為1,847及1,857平方呎，於上月合共以1,852萬元沽出，呎價約5,059元。至於，新買家為龍家聲（Lung Ka Sing），料為泡泡瑪特旗下「The Monsters」系列Labubu設計師龍家昇。
Molly設計師逾3665萬買18樓全層
另外，泡泡瑪特旗下另一玩具Molly系列設計師王信明（WONG SHUN MING KENNY）亦有份入市，涉及為海傲18樓01至04室全層，於本月以3,665.2萬元沽出，建築面積由1,832至1,923平方呎，呎價約5,031元。
兩大玩具設計師入市 夠買逾68萬隻盲盒
參考泡泡瑪特官方網站，目前「The Monsters」系列及「Molly」系列的手辦模型盲盒一隻售價為81元。換言之，今次龍家聲及王信明入市總值5,517.2萬元，即合共相等於68.1萬隻手辦模型。
↓↓觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲圖則↓↓
樓高28層、涉107個工作室 料今年落成
觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲，樓高28層，提供107個工作室，面積由1,631至2,741平方呎，另設地庫兩層停車場。項目預計在今年2025年落成。
譚仔米線四妹五哥沽貨 1100萬賣嘉湖新北江商場舖 大蝕七成大圍柏傲莊I 兩房撻訂 買家入市逾4年半後撻訂 輸過百萬訂金馬鞍山泓碧370萬新低價沽 樓價6年實蝕近一半 創屋苑最蝕紀錄投資者短炒灣仔尚匯失敗 4個月前「執雞」蝕讓貨 終蝕多30萬走鄧成波家族三項物業淪銀主盤 涉住宅、工廈全層 估值約1.3億