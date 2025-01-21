Labubu｜泡泡瑪特兩人氣設計師斥5517萬買工廈　夠買68萬隻盲盒

由莎莎太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，旗下觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲錄成交。當中，新買家為泡泡瑪特旗下「The Monsters」系列Labubu設計師龍家昇，以及Molly系列設計師王信明，各斥資1,852萬元及3,665.2萬元入市。



Labubu設計師1852萬買兩間工作室

據資料顯示，是次成交為海傲27樓01及02室，建築面積分別為1,847及1,857平方呎，於上月合共以1,852萬元沽出，呎價約5,059元。至於，新買家為龍家聲（Lung Ka Sing），料為泡泡瑪特旗下「The Monsters」系列Labubu設計師龍家昇。

Molly設計師逾3665萬買18樓全層

另外，泡泡瑪特旗下另一玩具Molly系列設計師王信明（WONG SHUN MING KENNY）亦有份入市，涉及為海傲18樓01至04室全層，於本月以3,665.2萬元沽出，建築面積由1,832至1,923平方呎，呎價約5,031元。

兩大玩具設計師入市 夠買逾68萬隻盲盒

參考泡泡瑪特官方網站，目前「The Monsters」系列及「Molly」系列的手辦模型盲盒一隻售價為81元。換言之，今次龍家聲及王信明入市總值5,517.2萬元，即合共相等於68.1萬隻手辦模型。

↓↓觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲圖則↓↓

樓高28層、涉107個工作室 料今年落成

觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲，樓高28層，提供107個工作室，面積由1,631至2,741平方呎，另設地庫兩層停車場。項目預計在今年2025年落成。

房地產基金麒豐資本旗下觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲。