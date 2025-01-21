高位放盤直到大跌市　沙田居屋兩房340萬沽　業主持貨9年終蝕45萬

市場部分早年買入的居屋罕錄蝕讓。沙田康林苑一伙兩房單位最新以340萬元已補地價沽出，呎價8,479元。原業主早於2015年買入單位，帳面仍要蝕讓45萬元離場，單位貶值超過1成。



富堡城物業董事廖志財表示，上述單位為康林苑B座中層1室，實用面積401平方呎，兩房間隔，望園景。原業主早於2021年9月放盤，當時為樓市高位，叫價590萬元已補地價放售，惟一直未獲承接，導致叫價亦因應近年跌市而不停下調。單位最終於今日成功以340萬元沽出，累減250萬元或超過4成，折合呎價8,479元。

↓↓康林苑B座中層1室↓↓

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2015年已補地價買入、單位貶值12%

資料顯示，屋苑近期同類單位成交價由331萬至390萬元不等，視乎單位樓層及景觀，是次單位成交符合市價水平。

原業主於2015年9月以385萬元連地價購入單位，持貨9年，帳面虧損45萬元，單位期内貶值12%。