君子愛財取之有道！新時代下的「忠誠銷售法」！｜汪敦敬

自小就聽到一句說話：「忠忠直直，終須乞食！」



這句說話是告誡人們人心險惡，不能太單純去推心置腹！

但我一直相信人心雖險惡，但忠誠行路才是長遠之路！君子愛財，必須取之有道！

雖然，地產代理代同業常說「開單大過天」！但我仍然追求「客戶權益在最先」！究竟理想和現實在過去數十年如何對決？

我的信念是：地產是長遠關係和利益的生意，表現忠誠，客人對你了解多了之後自然會得到買家信任！

而做法忠誠，日久見人心，客人就日益信任你包括你提供的資訊！

以上的，以前這些只是信念和理想！但「時代令到忠誠更有價值」，時代進步令一間公司的操守好壞赤裸裸地給公眾評分，可以是一世甚至永遠的紀錄！而忠誠行為的不斷積累，最後成為消費者熱衷追求的品牌！

邪不能勝正！網上雖普遍出現謠言抹黑，但只要有足夠吸收、了解和配對資料之後，其實真假消息最後都能分辨出來，時間最後都會證明我們可靠！遇上謠言抹黑平常心，無需自亂陣腳！

這裏我可以舉一些例子：

我們公司是1989年創立的時候已經提出「盤真價真！樓盤傳真！」在充斥假樓盤的業界中排衆而出提倡真實盤！結果吃了大虧十多年！對手出假盤樓價自然平令我們吃了眼前虧！如出假盤的是大公司，以前被騙的消費者會選擇繼續信下去，那我們的真盤就變了貴盤了！忠誠之路，一開始到現在都極為坎坷！

直至到近年消費者開始進步，網上年代充滿假消息，令市民提升了分辨真假能力，經過了時間考驗之後，消費者其實已十分精明，他們累積經驗之後心中已對不同地產代理的忠誠度已有評分，這些網上數碼腳印形成的忠誠資產，成為了他們選擇地產代理的根據！

近年疫情中，當我們面對成交減少，和行業越來越多的人海舖海戰術圍攻，但我們反而感到在經營上反而得心應手！發覺公司品牌今日多了很多客人上我們的官方網站查詢，我們不單只得到更多的客人，而且同客人瀏覽的數據中還得到很多市場的啟示和預測！這品牌力量原來是因為消費者長期體驗我們的數據而累積了不少好感，因為我們的忠誠度較高，想不到成為了競爭優勢，以忠誠的態度去銷售，原來是可以超越態度去成為競爭模式，我叫這方向做「忠誠銷售法」！

2024年，祥益人均每月開單4.5宗！成績印證了一切！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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