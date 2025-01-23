元朗南朗天峰上樓書涉594伙　三房最大851呎、附設天台連兩個平台

由嘉里建設（0683）旗下元朗南朗天峰HAVA今日（23日）突擊上樓書，項目共提供594伙單位，戶型涵蓋一房至三房，另設平台及頂層特色單位，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目預期於農曆新年後加快推售步伐。



朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。

元朗南朗天峰戶型資料。

最大單位連兩個平台、内置樓梯前往天台

當中最細單位為第1B座2樓G室，實用面積245平方呎，屬一房間隔連66平方呎平台。而最大的單位為第1A座28樓A室，實用面積851平方呎，屬三房套間隔，連兩個平台共443平方呎，以及786平方呎天台。單位內置樓梯前往天台。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目繼早前正式命名後，吸引不少市場人士關注，今天正式上載售樓說明書，預期於農曆新年後加快推售步伐 。