港置：2024年逾3000萬一手成交按年翻倍　當中呢個區成交量最多

去年本港樓市表現仍然疲弱，樓價累計下跌6.86%。惟豪宅市場表現突出，去年樓價逾3,000萬元一手成交按年增約1倍。



2024年逾3000萬一手成交按年翻倍

香港置業研究部董事王品弟表示，去年樓市全撤辣，加上《施政報告》放寬按揭成數，適逢減息周期啟動，刺激住宅交投向上，推動一手成交量急升，當中豪宅市場表現更為突出。

據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息顯示，2024年逾3,000萬元錄882宗一手成交，較2023年的439宗大增約1倍，創2018年後6年新高。

2024年逾3000萬一手成交按年翻倍。

去年逾3000萬一手成交量啟德最多

去年逾3,000萬元一手成交量中，325宗成交位於啟德，佔全港逾3,000萬元一手成交量約37%，各區中最多；其次為何文田，錄108宗逾3,000萬元一手成交，佔全港約12%；香港仔及鴨脷洲（包括黃竹坑）以96宗逾3,000萬元一手成交排第三，佔全港約11%。

值得留意，啟德2024年逾3,000萬元一手成交宗數，較排第二的何文田高出約2倍，反映啟德逾3,000萬元新盤深受市場歡迎。

去年逾3000萬一手成交量最多5個新盤，啟德區佔頭4位。

去年逾3000萬一手成交量最多5個新盤 啟德佔頭4位

至於，去年逾3,000萬元一手成交量最多5個新盤，頭4位均位於啟德，包括首位的天瀧，期內錄84宗逾3,000萬元一手成交；其次為澐璟，期內錄68宗逾3,000萬元一手成交；第三位的天璽．天第1期，則有66宗；緊隨其後的天璽．海第1期，期內錄65宗逾3,000萬元一手成交；北角海璇ll以63宗排第五。