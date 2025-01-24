大圍美田路住宅地截收6份標書　長實、新地、信置、建灝競投

大圍美田路住宅用地將於今日（24日）中午截標，有測量師預計該中小型住宅地項目招標反應佳，料可吸引中大型發展商參與。該幅地皮預計每呎樓面地價約3,000至3,300元，估值約5.8億至6.4億元。



據現場情況，該項目暫收6份標書，競投財團為長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、建灝地產、 中海外（0688）。另有1份為不知名財團。

建灝林綺華：地皮離大圍站較遠

建灝地產行政總監林綺華表示，集團以獨資方式入標，留意到項目規模太大，所以對此感興趣。加上該區發展成熟亦有不少住宅，惟地皮離大圍站較遠。被問及對未來樓市睇法，她表示項目落成已是幾年後的事，期望到時樓市環境會有改善。

建灝地產行政總監林綺華。（黃祐樺攝）

上述地盤面積約為38,750平方呎，用作私人住宅用途，最高樓面面積為193,752平方呎。