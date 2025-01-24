本地樓市連跌3年累挫27%　利嘉閣：今年樓價看升5%、租金漲5至8%

差估署今（24日）公布的最新數據顯示，2024年12月份私人住宅售價指數報289.1點，較11月的291.0點回落0.65%，為連升2個月後再度轉跌。而按季統計，2024年第四季錄得0.42%的輕微升幅，扭轉過去連續6季的跌勢。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場利好因素及不明朗因素並存，導致樓價較波動起伏，估計2025年首季情況相若，料呈量升價波動的走勢發展。不過全年計，他預計今年樓價有望上升5%，而租金則漲5至8%。



本地樓價連跌3年累挫26.61%

去年12月份樓價調頭回落，陳海潮指，主要受到當時美國總統競選後，特朗普勝出帶來的不明朗因素影響，加上市場對未來息口走勢感疑惑，新盤交投轉靜，二手業主需持續降價求售，而令樓價回軟。總結全年，樓價累跌7.13%，較2023年的6.99%輕微擴大。樓價自2022年起已連跌3年，累積跌幅達26.61%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，則累跌達27.38%。

（利嘉閣數據）

今年樓價料升5%

展望2025年首月，他表示，由於滯後因素，故1月份樓價指數反映的是去年12月中旬至今年1月上旬的實際市況。縱然當時港美雙雙再度減息，惟受接續的聖誕及元旦長假期影響，一二手交投均顯淡靜，甚至一手新盤仍以低價策略推出。故他料，當公布1月份樓價指數時，仍會錄得輕微0.5%的跌幅。

至於樓市交投的小陽春，最快要在農曆新年節慶氣氛減退後的2月中才會出現。展望2025年樓價，陳海潮指，上半年樓市仍將反覆波動，冀下半年在經濟進一步好轉、維持低息環境及高才通以至投資移民入市帶動下，全年樓價最終可望升5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，下半年在經濟進一步好轉、維持低息環境及高才通以至投資移民入市帶動下，全年樓價最終可望升5%。（代理提供）

陳海潮料，樓市交投的小陽春最快今年2月中才會出現。（資料圖片）

12月份租金轉跌為升 今年租金看升最高8%

至於租金指數方面，陳海潮表示，差估署數字顯示2024年12月份按月回升0.36%，反映租務市場表現強勁，足以支持租金在淡市下仍能扭轉跌勢而錄得升幅，相信是受新一批大量專才到港的龐大住屋需求所刺激。他展望，2025年新來港專才仍可支撐租務市場向好，租金全年看升5%至8%。