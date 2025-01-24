差估署：12月樓價指數回落、報289.1點　2024年全年累挫7.1%

香港二手樓市再回落。據差餉物業估價署最新數據，截至2024年12月，私樓售價指數報289.1點，較11月份291點，按月回落約0.65%，總計2024年全年樓價累跌7.1%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報290.4點，按年跌7.1%；大型單位（D、E類）報266.3點，按年跌5%。

各類戶型全綫下跌、431平方呎以下單位跌最多

至於細分各類戶型，全線均按年下挫 。當中跌幅最多為A類單位（實用面積431平方呎或以下）報307.1點，較去年的336.8點下跌8.8%。B類單位（431至752平方呎）報282.7點，按年跌6.5%；而C類單位（753至1,076平方呎）報274點，按年跌約5.5%；以及D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報267.9點，按年跌4.4%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，12月份官方樓價指數按月下跌0.7%，2024年全年下跌7.1%。隨著美國12月再減息1/4厘，預料樓價在2025年上半年見底，短期內樓價在谷底反覆徘徊，但隨著息口及貨尾量漸漸回落，預測樓價下半年會開始明顯回升，2025年全年上升0至5%。

他預料美國將於2025年上半年再減息半厘，而香港將會跟隨，實際按息有機會回落至3%以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。又預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年年中回落至較低水平。

他表示，短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平。隨著減息周期開始，預計明年一二手成交量會上升至55,000至58,000宗左右。