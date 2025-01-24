差估署：12月租金指數報193.2點　按年升4%　全綫僅E類大單位下跌

雖然樓價由高位大幅回落，不過住宅租金卻節節上升。據差估署最新資料，2024年12月份私樓租金指數報193.2點，較11月的192.5點，按月升約0.36%；而全年計則累升3.9%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報197.1點，按年升4%；大型單位（D、E類）報148.3點，按年生1.4%。

B類單位升幅最強、租金全年升4.2%

至於細分各類戶型，除了E類單位，其餘均按年報升 。當中升幅最多為B類單位（431至752平方呎）報191.9點，按年升約4.2%。A類單位（面積431平方呎或以下）報213.2點，按年升約3%；而C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報163.5點，按年升約3.9%；D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報152.1點，按年升約1.7%。

租金全綫僅一類跌 1,722呎以上單位按年跌0.3%

不過E類單位（1,722平方呎或以上）則報139.4點，按年跌約0.3%。

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萊坊：料今年租金再升3至5% 創歷史新高

萊坊高級董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。