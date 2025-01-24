去年樓價累跌7.1%　會地黃光耀料今年存貨持續減少、樓市回暖

香港二手樓市再回落。據差餉物業估價署最新數據，截至2024年12月，私樓售價指數報289.1點，較11月份291點，按月回落約0.65%，總計2024年全年樓價累跌7.1%。



去年一手成交升5成、買家入市信心漸增

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，去年受息口走勢影響，買家較為觀望，故樓價窄幅上落。惟隨著去年3月政府撒辣、放寬按揭、吸人才、9月起多次減息等利好因素帶動下，一手市場成交約1.6萬宗，按年升5成，買家入市信心漸增。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

料有望再減息 「供平過租」情況越趨明顯

此外，差估署最新租金指數亦按年升3.9%，當中B類單位（431至752平方呎） 及C類單位（實用面積753至1,076平方呎）租金升幅最為突出，可見樓市剛性需求不減。

加上今年有望再度減息，「供平過租」的情況越趨明顯，將帶動更多「租轉買」客人入市。預料隨著發展商存貨持續減少，激活一、二手成交，2025年樓市將持續回暖。