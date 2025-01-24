趕農曆新年前出貨　馬鞍山海柏花園三房646萬沽、7個月勁減兩成

樓市氣氛淡靜，有業主趕於農曆新年前出貨。馬鞍山海柏花園一伙三房戶叫價798萬元，放盤僅過7個月，業主即大劈152萬元，終以646萬元沽出單位，帳賺逾三球半離場，呎價11,100元。



世紀21奇豐物業高級分行經理蔡蓓表示，上述成交單位為海柏花園6座低層A室，實用面積582平方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北望海景。

↓↓海柏花園6座低層A室↓↓

七個月劈價19%沽售

據悉，原業主叫價798萬元，放盤七個月，終累減152萬元至646萬元獲買家承接，減幅達19%，成交呎價11,100元。另據網上銀行對上述單位估價，中銀網上估價為676萬元，而恒生為710萬元，即該單位的最新售價較估價低約4.4%至9%。

持貨29年帳賺近1.3倍

翻查資料，原業主早於1996年2月購入上述單位，當時作價283.8萬元，持貨29年，現沽出帳面大賺362.2萬元離場，單位期內升近1.3倍。