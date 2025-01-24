東涌西農地申建9幢住宅、涉1783伙 擬提高地積比至2.3倍
撰文：黃祐樺
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有財團就一幅東涌西農地，向城規會申請放寬地積比率至2.32倍，擬建9幢分層住宅，提供約1,783伙，料可容納約5,171人。
擬建9幢住宅大廈、涉1783伙
上述申請位屬大嶼山東涌丈量約份第1約多個東涌地段及毗鄰政府土地，位於滿東邨西面。現申請將目前的「住宅(丙類)2」地帶改劃為「住宅(乙類)」地帶，建議提高地積比率至不超過2.32倍，擬建9幢樓高6層至22層的住宅，當中基座為1至3層高的會所、商場平台。
該9幢住宅可提供約1,783伙，料可容納約5,171人。同時會提供本地商業設施，以及有蓋私人停車處。
探索建行人天橋可能 連接滿東邨、東涌西站
申請人指，申請地點鄰近暫定於2029年竣工的東涌西站，符合大眾運輸導向型發展概念，以釋放申請地點的發展潛力，同時有助平衡區內公私營房屋的住房比例。
另又指，將探索可建的行人天橋的機會，以連接擬議發展的平台、毗鄰的滿東邨、已規劃的商業用地及東涌西地鐵站。
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