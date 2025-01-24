投資客收租變短炒　520萬沽杏花邨兩房　3個月前低水入市速賺62萬

市場再錄短炒個案。杏花邨一伙兩房單位放盤僅2日即以520萬元沽出，呎價10,379元。原業主於去年10月買入，持貨僅約3個月，帳面速賺62萬元離場，賺幅近1成半。



中原地產杏花邨第一分行經理梁希廉表示，該單位為杏花邨34座頂層戶，實用面積501平方呎，兩房間隔，單位位處頂層無升降機直達，出入需要行一層樓梯。

據悉，原業主最初買入單位放租，但近期見樓價有利潤，隨即叫價540萬元放售。放盤僅兩天即獲新買家議價以520萬元成交，折合呎價10,379元。

↓↓杏花邨34座頂層戶↓↓

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3個月前平價買入、帳賺62萬離場

代理透露，原業主當時的買入價屬低市價，所以有較高利潤。皆因單位的上手業主於早年買入，亦是單位的一手業主，所以願意提供較高的折讓。

原業主於2024年10月以458萬元買入單位，持貨僅3個月轉手，帳面快速獲利62萬元，單位期内升值13.5%。