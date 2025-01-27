康城半新盤再蝕讓　同區街坊鍾情開揚海景　唔睇樓擲575萬接貨

二手市場疲弱，日出康城再有半新盤蝕讓離場。最新LP6有兩房獲區內換樓客以575萬元接貨，由於單位有租客居住，所以不設睇樓，惟新買家見單位可望開揚海景及價錢相宜，決定入市。



美聯物業分行首席高級營業經理陳健豪表示，是次成交為日出康城LP6 5座低層C室，實用面積約424平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，座向南方，外望海景。

據悉，單位在一年半前以800萬元叫價放盤，由於目前有租客居住，故不設睇樓，該單位新近獲洽詢，終以575萬元沽出，呎價約13,561元。

↓↓上述成交之同類單位間隔↓↓

鍾情屋苑樓齡新、開揚海景

至於，新買家為區內換樓客，因鍾情屋苑樓齡新，加上可望開揚海景及價錢相宜，因此在不能睇樓的情況下仍決定入市。

至於，原業主於2018年10月以685.5萬元買入，持貨至今約7年，是次轉手帳蝕約110.5萬元，單位期內貶值16.1%。由於單位曾用作收租用，料租金可以抵銷部分蝕幅。

日出康城LP6。