公司客租4伙做宿舍　愉景新城兩房月租2萬　一個原因業主表現爽快

荃灣區住宅租務市場暢旺。新近有公司客一星期內連租四伙愉景新城及荃景圍一帶單位，作為IT專才宿舍。有代理指，該類公司客大多屬大型公司，每月可準時交租，故業主表現亦較為爽快。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次租賃成交為荃灣愉景新城9座低層F室， 實用面積650平方呎，屬兩房間隔，新近以2萬元租出，呎租31元。至於，新租客以公司名義承租，在過去一星期連租入愉景新城及荃景圍一帶合共4個單位作為IT專才宿舍，只要裝修企理即時租入。

↓↓愉景新城9座低層F室↓↓

公司客租單位做專才宿舍 每月準時交租

鍾家豪指，⁠近年荃灣區有不少此類公司客租入單位作為專才宿舍，由於大多屬大型公司，每月自動轉帳可準時交租，故業主表現亦較為爽快。

他又指，荃灣區不少屋苑租金回報亦企穩4厘以上，故亦吸引不少棄定期轉跑道的投資收租客青睞。

至於，業主在1998年以593.1萬元買入，以是次租金計單位租金回報約4厘。