農曆年前最後周末　新盤錄22宗　大手客斥1.7億買兩伙啟德澐璟

農曆新年前最後的一個周末，節日氣氛濃厚，買家入市步伐放緩。過去兩日（25、26日）新盤市場錄得22宗成交，較上周的248宗急降91%。當中華潤置地(海外)及保利置業（0119）旗下啟德澐璟獲大手客連買2伙，套現約1.7億元。



啟德澐璟最新錄大手客成交，一組大手客買入同層2伙四房海景單位，斥資約1.7億元。涉及的單位為2座19樓A室及B室，實用面積為分別1,909及1,870平方呎，間隔均為四房雙套連私人電梯大堂，可享維多利亞港海景，成交價為8,552.3萬及8,265.4萬元，呎價44,200至44,800元。

發展商表示，項目自開售迄今累沽304伙，套現近125.5億元。

啟德澐璟。

洪水橋滙都沽3伙 料農曆年後加推100伙應市

泛海國際（0129）發展的洪水橋滙都於周末共錄3宗成交，套現約1,253萬元。最新售出的單位包括第6座9樓B01室，實用面積437平方呎，兩房間隔，成交價464.77萬元，呎價約10,635元。據悉，買家現居於元朗廈村，有見該樓盤價格優惠，交通便利及生活配套齊全，故購入單位自住。

發展商表示，全盤兩期累售641伙，佔可售單位 92%，套現近31億元。另外，由於項目銷情理想，集團將計劃於農曆年後推出「high park滙都 II」約近100伙全新單位應市，並繼續以震撼優惠價回饋客戶。這批單位主要位於5座的 B室，涵蓋一房至三房，面向東及東南方。

洪水橋滙都。

屯門黃金海灣·珀岸沽3伙

旭日國際旗下屯門黃金海灣·珀岸於周末同樣沽3伙，吸金約900萬元。當中最新成交單位為第2座22樓J室，實用面積309平方呎，開放式間隔，成交價299.9萬元，呎價9,706元。

發展商指，項目於過去一周共錄16宗成交，而開售以來則累沽234伙，總成交金額逾8.3億元。