旭日黃金海灣·珀岸加推88伙　個別單位加價2%　年初四次輪賣133伙

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日（27日）加推4號新價單，提供88伙，折實平均呎價為11,388元。戶型涵蓋一房至三房，入場售價294.6萬元至782.8萬元，呎價9,412元至12,935元。



發展商指，由於是次推出的單位大多屬高層精選單位，所以個別單位價格上有約2%加幅。項目落實於本周六﹙大年初四﹚以先到先得形式次輪發售133伙。



加推88伙 入場費294.6萬起

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，4號新價單共提供88伙單位，包括43伙一房，35伙兩房，6伙三房及4伙特色平台單位。實用面積由271至655平方呎。扣除最高12%折扣優惠後，折實價由294.6萬元至782.8萬元，折實呎價由9,412元至12,935元。

入場單位為1A座5樓J室，實用面積313平方呎，一房間隔，折實售價294.6萬元，呎價9,412元。

左起：旭日國際李炳餘、旭日國際辜錦波

周六以先到先得賣133伙

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，是次價單推出的單位大多為景觀較好的高層及精選單位，因此個別單位有輕微加價約2%。而之前價單的剩餘單位售價則沒有調整。

項目於同日上載銷售安排，落實於本周六﹙年初四﹚以先到先得形式發售133伙。

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘指出，項目至今累沽235伙，佔可售單位約8成，共套現8.4億元。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓