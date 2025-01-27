大圍住宅地6億批出、符合預期　高力：政府考慮市場環境調整策略

大圍美田路住宅用地將於上周五（24日）截標，地盤面積約為38,750平方呎，用作私人住宅用途，最高樓面面積為193,752平方呎。地政總署公佈，該幅用地以6.06億元批出，每呎樓面地價約3,128元，符合市場預期，而中標者為新鴻基地産（0016）。高力表示，地皮成交招標，反映政府有考慮到目前的市場環境及各大發展商的吸納地皮能力。



有考慮發展商的吸納地皮能力

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，就今次政府推售大圍美田路的住宅用地，預計可提供360伙，屬於中小型的發展規模，其周邊的配套相當成熟，加上區內少有新供應住宅，故有一定的吸引力，從選地策略而言，反映政府有考慮到目前的市場環境及各大發展商的吸納地皮能力，得以成功招標。

政府有調整策略 增加發展商投地意欲

李婉茵續指，政府預期今個財政年度土地收入為330億元，也是因應市場環境而作出近年最為保守的預期。同時在項目選擇上也調整策略，包括以中小型發展項目為主，加以精簡標書的附加條款，以及接納市場可承受的估價，從而增加了各類型規模的發展商之投地意欲，並因此成功招標此前沙田小瀝源的兩幅住宅用地。

大圍美田路一帶。

下行周期土地估價保守 「勾地」或進一步拖累當區物業估值

在經濟前景不穩定，以及樓市氣氛及資產價值仍有待復甦的情況下，她建議政府保持靈活的賣地策略。就有建議提及恢復「勾地制度」予市場重新主導合適供應，以目前市場處於下行週期而言，勾地或許能吸引發展商參與作策略性部署，惟下行週期土地估價相當保守時，卻可能進一步拖累當區的物業估值，須謹慎考慮。