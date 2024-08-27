渣甸山皇第近5700呎大平層複式戶曝光！享270度無邊際景觀｜多圖

由資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山皇第，今日（27日）開放現樓示範單位予傳媒參觀，為一伙面積近5,700平方呎的大平層之複式單位。單位將以招租形式推出市場，意向呎租近250元，單位裝修費近5,000萬元。



意向呎租近250元 裝修費近5000萬

資本策略地產執行董事何樂輝表示，單位由多位設計師悉心設計，裝修費耗資近5,000萬元。單位曾於早前推售但未獲承接，故是次將以放租形式推出市場。租金方面將參考區内豪宅，目前山頂最高呎租為170元，因認為單位質素比山頂更為出色，現意向呎租近250元。項目共有16伙單位，目前全盤剩下4伙單位未售出。

↓↓渣甸山皇第19樓至20樓單位A↓↓

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大平層複式單位示範單位曝光

是次開放單位為渣甸山皇第19樓至20樓單位A的「Master Duplex」單位，實用面積為5,696平方呎，連84平方呎露台，屬4房3套房設計，是項目唯一一個大平層之複式單位。

單位設計層次分明，空間布局及天花設計以大量金色作點綴。甫入「Master Duplex」單位，玄關位置以開放式酒櫃分隔，内嵌深色調酒櫃，與玉石檯面形成對比。

大宅兩邊設270度無邊際景觀電動角窗

大宅兩邊均設有270度無邊際景觀電動角窗，只需按下開關即可打通室內外空間。客飯廳地面以三款天然珍貴石材鋪砌，拼湊方格圖案。主廳選用灰白色布藝皮革梳化連躺椅、偏廳放置米色布藝沙發。

白色高光旋轉樓梯連接兩層

19樓與20樓由白色高光旋轉樓梯連接，樓梯整組於現場噴油及接駁。沿樓梯拾步而上，可到 20 樓的睡房區。大宅為 3 套房設計，主人套房沿用金色為主色調，門口放上米白色弧形梳化，窗外更遠望中環夜景及渣甸山山景。

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主人套房設雙衣帽間

主人套房特設雙衣帽間，左邊為男主人衣帽間及浴室，衣帽間以深色實木為主。穿過女主人衣帽間則可到達鋪滿白色雲石的浴室。

另外一個套房設有閱讀空間，設有落地書櫃。甫入房內透過 L 形的落地玻璃窗便可享客廳同享之渣甸山山景。房內同樣設有衣帽間，連接以特色玻璃根裂痕花紋全石面門鋪砌的浴室。

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渣甸山皇第。（盧翊銘攝）

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