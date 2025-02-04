大鴻輝賣樓賣大包　國語客「買一送一」　中獎獲贈400萬開放式戶

大鴻輝集團旗下住宅西營盤新盤尚逸，今日（2月4日）舉行住宅單位大抽獎，抽一伙實用面積177平方呎開放式戶，價值約400萬元。經大鴻輝集團物業總監彭偉雄攪珠後，終抽出幸運號碼31號。



得獎者黃先生屬國語客，屬現場唯一一個親臨見證抽獎過程的業主，對於中獎他表示自己十分幸運，暫時未知會收租或自用，需要與太太商量。

值得留意的是，黃先生屬尚逸低層實用面積278平方呎一房業主，於2024年7月以約531.16萬元入市。

西營盤新盤尚逸在2024年6月份開價，首批單位50伙，折實平均呎價約19,619元，入場價380.9萬元起。

當時發展商同時公佈大抽獎，大抽獎推廣期由2024年6月20日至2024年12月19日。期間選用任何即供付款計劃的準買家只要滿足於2025年1月17日或之前付清樓價的要求，就合資格參加抽獎。而選用建期付款計劃的準買家，則除了需要滿足17/1/2025 前付清樓價要求，亦需要放棄提前付清所有樓價之現金回贈，方合資格參加抽獎。獎品包括5樓C單位，實用面積近177平方呎，屬開放式間隔，價錢近400萬元。