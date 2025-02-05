筲箕灣傲華加推16伙、入場費401萬　會所連戶外綠化5000呎

由協成行發展、位於筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA今日（5日）加推16伙，折實平均呎價19,814元，入場費401萬元。另落實於本周日（9日）以先到先得方式發售。



加推16伙入場費401萬

該批加推單位涉及包括16伙，戶型涵蓋開放式至一房，涉及2伙開放式戶及14伙一房戶，價單售價由441萬元至778萬元，以最高折扣優惠9%計，折實售價由401萬元至708萬元，折實呎價18,2508元至21,117元。

協成行發展有限公司物業銷售主管張詩敏表示，項目至今成交價介乎335.1萬元至652.3萬元。當中，最高成交價為10樓D室，屬一房戶，實用面340平方呎，成交價652.3萬元，呎價19,185元。

左起：協成行發展副董事總經理方添輝、協成行發展物業銷售主管張詩敏。

住客會所「CLUB ORIA」連戶外綠化5000呎

另外，項目亦開放住客會所「CLUB ORIA」參觀，連戶外綠化園林總面積約5,000平方呎，以「身、心、社、靈」為核心理念，按功能打造「逸、萱、磐、旭、沐、坊、嵐、 炙」八大專區。

當中「磐」區設室內外健身室、智能健身單車；「炙」區設燒烤廳；「萱」區設多用途活動室等。此外，「CLUB ORIA」亦設有竹林小徑及迷你農圃，同時備有其他多元休閒設施，包括瑜伽館、療癒空間、休憩廳等。

↓↓住客會所「CLUB ORIA」↓↓