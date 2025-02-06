會德豐推7新盤2300伙　籲政府發展拆牆鬆綁　梁志堅料樓價升15%

去年新盤市況好轉，發展商賣樓銷情理想。會德豐地產主席梁志堅表示，去年受惠撤辣及減息等利好消息，會德豐去年銷售金額高達約221億元，按年增加38%。他又指，政府近期積極吸納人才，不過需時反映，若經濟復甦可刺激樓市，個人樂觀預計今年樓價可升15%。



對於財政預算案即將發佈，梁志堅建議政府可放寬印花稅，每樣放寬一點也有助市民入市。

梁志堅又表示，一月地產建設商會與政府就北都發展會面，但認為「仲有啲嘢不清楚」，指北都的片區發展，與過往投地不同，要平整土地，但現場環境是「有山有海」，要思考交通配套「有冇地鐵都唔知」，因此商會就此向政府提出了很多問題。

會德豐地產主席梁志堅。

會德豐黃光耀：期望政府優化地皮招標條款

至於會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，希望政府在發展新區域、招標土地時可以進一步拆牆鬆綁，有利發展商縮減時間及成本。又指過往不時出現地皮流標，部份因條款問題導致，假如條款可優化，發展商出價可在地價上調整。

會德豐黃光耀。

會德豐年内推7盤

對於集團新盤部署，他指出，集團每年銷售目標為100億元，過往每一年也會超標。而踏入2025年，會德豐暫售出逾100伙，套現約10億元。

他指出，今年計劃推出7個全新盤，合共提供約2,300伙。相關樓盤包括上月開售將軍澳日出康城GRAND SEASONS、山頂種植道1號及灣仔春園街項目、啟德承豐道18號、黃竹坑站第6期、上水古洞及九龍塘龍翔道項目項目。