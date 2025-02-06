專訪｜新世界何家欣：搶人才見效增住屋需求　冀財案助落地生根

政府近年致力搶人才，截至去年底已有近9.2萬宗高才通申請獲批，當中有不少高才已留港生活及工作，帶動本港住屋需求。本地發展商近期推盤時，成功吸納大量非本地客。



2025至26年度《財政預算案》發表在即，新世界（0017）發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣接受《香港01》訪問表示，建議政府可以積極推動整體經濟措施，以惠及所有市民，同時加強人才計劃並做好相關配套，從而令他們可以更快落地生根。她強調「香港經濟好，樓市自然好」。



柏蔚森四成買家為非本地客 內地買家、港漂人才佔多

新世界旗下啟德合作盤「柏蔚森」系列，自2024年推出後累沽519伙，吸金逾35億元，成為2024年啓德跑道區銷售冠軍。何家欣表示，該樓盤買家中，有多達43%為內地買家或港漂人才，同時吸引不少來自東南亞、剛果，以及法國等地的高端外籍買家。

何家欣：整體樓市受惠人才政策 剛性需求強勁

何家欣認為，目前整體樓市受惠政府早前推出人才政策，成功吸納不少內地或國際人才來港。參考去年政府公布數字，截至12月底共收到約11.6萬宗申請，當中近9.2萬宗獲批，超過7.5萬名高才帶同其家人來港。

她認為，上述高才對住屋有很大需求，屬一群潛在買家。事實上，高才通推出兩年已有一半人處於就業狀態，當中每月收入中位數有5萬元，有四分之一人，每月收入中位數更達10萬元以上，反映該類人才屬高端且有質素家庭。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，整體樓市受惠於人才政策，剛性需求強勁。（黃寶瑩攝）

投資者睇中高才機遇 錄至少10組大手客

至於上述提及到的新樓盤柏蔚森，過去吸引至少10組大手買家，當中最大手一口氣買8個單位。何家欣估計，該類投資者大機會睇中上述提到的高才人口，不排除買入後再轉租予他們。

北角皇都兩周沽13伙大宅 半數為本地客

目前銷售進行正得如火如荼的北角皇都，何家欣表示，在短短兩周內以招標形式沽出13伙維港珍藏大宅，成功吸金5億元，平均成交金額約4,000萬元，銷售反應理想。當中有一半買客為本地買家，其餘為內地及外地買家。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣。（黃寶瑩攝）

擬價單賣78伙一房至兩房 招標買家可優先買價單單位

何家欣坦言今次招標反應熱鬧，因此項目推售步伐較預期快，最快會在本周內以價單形式發售一至兩房單位，首張價單將不少於78伙。至於價錢方面，由於今次北角皇都鄰近地鐵站，加上屬於大型綜合項目，設有住宅、寫字樓、K11零售，以及歷史建築，所以價錢上會參考港島區同類項目。

何家欣又透露，今次首張價單有一個特別之處，如買家早前以招標方式購買北角皇都，則可以優先買入今次價單單位。

何家欣指，集團擬以價單賣北角皇都78伙一至兩房戶，招標買家可優先買價單單位。（黃寶瑩攝）

+ 3

北角一成人母語為普通話 鄰近名校網 料吸引港漂家庭

何家欣認為，上述將以價單推售的一房至兩房單位，可以吸引港漂家庭、高收入，以及對子女有高教育要求的人。她解釋，北角皇都位處名校網，區內有不少國際學校，同時有不少內地人才聚居，區內更有一成人以普通話作為母語，屬受內地客歡迎的地方。

北角區一成人母語為普通話。（鍾偉德攝）

保留戲院天台「飛拱」設計 商場吸納文藝氣息食肆

而事實上，新世界今次推出的北角皇都有一個特別之處，便是除了有住宅部分外，亦設有寫字樓，以及一級歷史建築的前皇都戲院部分。何家欣指，由於前皇都戲院屬一級歷史古蹟，亦是第一次由私人發展商進行保育工作，將以「保其建築、育其靈魂」為理念，並計劃保留戲院天台「飛拱」設計。

目前住宅的基座商場已命名為「STATE THEATRE by K11」，何家欣透露目前有潛在租客表示有意進駐，而集團亦有意吸引具特色、生活品味，以及着重文藝氣息的特色食肆。

至於，寫字樓方面何家欣則賣關子，表示目前會集中銷售住宅部分，寫字樓部署則留待日後公布。

何家欣指，基座商場「 STATE THEATRE by K11 」有意吸納具文化藝術氣息食肆。（黃寶瑩攝）

人才計劃見成效、剛性需求支持 料2025年樓市平穩向上

對於2025年樓市展望，何家欣預料今年樓市將平穩向上。她指自去年踏入減息周期後，見到樓市表現已經開始穩定下來，當中減息、外來人才、租金上升，都是支持樓市的因素，從而令剛性需求穩步向上，樓市健康發展。

「供平過租」浮現料租客轉投磚頭

她舉例指，住宅租金創5年新高，隨息口回落，已出現「供平過租」的局面，估計該類租客或有機會轉投物業市場，加上政府過去推出的人才計劃已慢慢成效，料該類剛性需求亦是支持樓市的要素之一。

何家欣表示，政府人才計劃見成效、剛性需求支持樓市，料2025年樓市平穩向上 （黃寶瑩攝）

擁1500萬呎北都土地資源 發展自身優勢加快資金回籠

至於集團土地儲備方面，何家欣指集團將集中發展現有土地資源，目前集團在北部都會區擁有1,500萬平方呎土地，是位置好、具優勢的地皮。同時未來會加快釋放手上的農地價值，積極引入戰略伙伴合作，並以自身企業優勢以提升整體發展潛力，加快資金回籠。

當中包括，與央企招商蛇口合作發展粉嶺馬適路商住項目，涉及2,300伙，早前已完成補地價，亦在今年初已動工。

何家欣表示集團將集中現有土地資源，發展自身優勢以加快資金回籠。（黃寶瑩攝）