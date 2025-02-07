新地首季推3新盤、西沙1A期目標首季開售　長實今年料推約2700伙

大型發展商部署新盤推售。新地代理執行董事陳漢麟表示，今年首季料推3新盤，當中包括天水圍天榮站項目第二期YOHO WEST PARKSIDE、啟德天璽·天第二期，至於西沙1A期仍待批預售，目標首季開售。



至於，屯門NOVO LAND 3B期目前累售600伙，全新3A期亦即項目最後一期，今年有機會落成及推售，提供逾500伙。

新地代理執行董事陳漢麟（中間）

長實今年料推4新盤

長實營業部首席經理郭子威表示，啟德Victoria Blossom第一期有機會首季開售，接近全數單位望維港景。他預料今年樓價走勢平穩，黃竹坑站Blue Coast II 短期內推兩房及三房戶。

長實副首席營業經理楊桂玲稱，今年料推4新盤，包括Victoria Blossom、元朗錦泰路、半山波老道2期，以及土瓜灣項目，連同Blue Coast II 320多伙餘貨，共涉約2,700伙。