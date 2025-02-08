變形金剛敗走羅素街　大地主進取加租1.5倍　每月索250萬｜燈神

生意難做，做有特色的生意就更加難做。銅鑼灣最貴街道羅素街再有敗走個案，就係開舖兩年唔夠的「變形金剛」主題餐廳。燈神聽到這個消息都非常難過，呢個巨型特色餐廳係羅素街內罕有的食肆，月租高達一球，對於食肆來說相當重皮。



雖然月租一球好似好貴咁，但其實呢口價係「疫情價」!因為昔日零售市況暢旺時，舖位月租曾經高達一個月880萬元，相當誇張！燈神八到，過去一年「變形金剛」一直有傳即將閃人，其實舖位業主「銅鑼灣大地主」金朝陽已經早早重新放租，叫租高達250萬元，即「疫情價」特價時段已經結束，業主重新加租1.5倍放盤。

銅鑼灣大地主加租1.5倍至250萬

巨型舖位結業燈神都好傷心，所以近日路過銅鑼灣都過去望下「變形金剛」最後一面。舖位門口已經關門大吉，大門貼上搬遷通知，就話「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成」，下一站將於5月落戶深圳羅湖區益田假日廣場。

手寫告示ALL SOLD OUT 倉卒執笠

除咗這一張搬遷通知外，門口仲標示一張手寫的「ALL SOLD OUT」告示，睇嚟執笠得相當倉卒。而店內環境已經一掃而空，清得七七八八，過往展示紀念產品的櫥窗都清空了。另外都有不少紙皮箱準備收拾。

千萬外牆巨型屏幕 死約3年大搞裝修足足一年

燈神記得這個舖位早前幾經辛苦才能開店，實在意想不到咁快結業。睇返資料，其實這一間「變形金剛」主題餐廳早在2022年5月疫情期間，落實以每月約100萬元租用羅素街這一個面積逾5,200平方呎的複式巨舖。

亞洲首個近3米高「柯柏文」巨型機動式模型

不過當時與業主金朝陽簽下「3+3」租約，即死約3年、生約3年，2025年5月才到期。不過，為期3年的死約，當中用了足足一年時間進行裝修工程，尤其是花費不少為外牆進行大裝修，外牆設有巨型屏幕播放3D動畫，因此成本相當重皮。而店內則有亞洲首個近3米高的「柯柏文」巨型機動式模型。

店內設有亞洲首個近3米高的「柯柏文」巨型機動式模型。（香港01攝）

營業不足兩年公佈搬遷

有代理估計，單是外牆的裝修工程費用，已經高達1,000萬元。但要留意返，佢地間主題餐廳在2023年4月先正式開業，直至2025年初公佈搬遷，即係做咗兩年都唔夠，睇嚟呢一大筆裝修費用，都使得唔太精明。

暫未獲商戶洽租

另外，代理都同燈神透露，去年下半年業主都估到「變形金剛」應該都係做唔長，所以就低調放租。不過租金已經唔會回到「疫情價」100萬元，可能業主覺得零售市道會慢慢好轉，所以都把意向月租調高至250萬元，不過聽聞就暫時未見有客洽租。

高峰期月租880萬 「疫情價」不再

你可能會話「變形金剛」都做唔住，點解仲要加租呀？但其實睇返昔日資料，呢個舖位喺零售市況上升時，租金係以數百萬計，例如在2010年起由BURBERRY租用，初時月租曾高達770萬元，2015年加租至每月約880萬元，為此舖位租金的顛峰水平，呎租升至1,692元。不過，隨後零售市況回落，舖位租金亦由高峰期回落至2021年的每月200萬元。

銅鑼灣變形金剛餐廳2月5日店內冷清無食客，僅剩幾位員工。（林子慰攝）

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位於銅鑼灣羅素街的「Transformers The ARK」餐廳今日在Facebook宣布「搬遷」，稱「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成，The ARK 飛船將前往世界各地承繼使命服務地球朋友。 」

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羅素街「變形金剛」主題餐廳於2023年4月23日開幕，惟最新傳出放頂租的消息。