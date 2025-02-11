特色戶有價有市！杏花邨一線景觀複式戶1093萬沽 15年大賺兩球半
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，但特色單位仍有價有市。 柴灣杏花邨有一線景觀複式戶新近以1,093萬元沽出，原業主持貨15年，成功帳賺近兩球半離場。
中原地產區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為柴灣杏花邨15座頂層複式單位，實用面積888平方呎，屬三房兩廁連空中花園，有裝修，可望海景、遠眺啟德郵輪碼頭及獅子山，屬於複式一線景觀。
據知，原業主早前以1,150萬元放售單位，單位累減57萬元或約5%，終以1,093萬元沽出，呎價12,309元。
↓↓天台外望景觀↓↓
原業主15年賺近兩球半離場
至於，新買家為區內換樓客，居住杏花邨多年，十分熟悉杏花邨景觀和間隔。過年期間於留意到有複式放盤廣告且價錢吸引，睇樓後即還價入市。
據了解，原業主於2010年以850萬元購入單位，持貨約15年，是次轉手帳面獲利243萬元，單位期內升值28.6%。
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