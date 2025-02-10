愛心業主「半賣半送」願輸百萬離場　90後客473萬買藍澄灣兩房

二手市場疲弱，有90後年輕客打算趁機入市成家立室，擲473萬元買青衣藍澄灣兩房。據知，原業主本有意將單位轉賣為租，惟見上述年輕客年齡不超過30歲，終被誠意打動蝕讓賣樓。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為青衣藍澄灣2座低層F室，實用面積488平方呎，屬兩房間隔。原業主2024年1月以580萬元叫價放盤，單位新近以473萬元沽出，呎價9,693元，換言之，單位放盤逾一年累劈107萬元沽出。

年輕客「銀彈」不足需家人幫手

至於，新買家為90後年輕客，因買樓成家立室故四出睇樓，最終看中上址單位並出價460萬元，惟手頭「銀彈」不足需要家人幫手承做八成按揭，並要獲銀行預先批出貸款，因此亦不敢向業主還價落實。

↓↓青衣藍澄灣2座低層F室↓↓

原業主打算轉賣為租 終被年輕客誠意打動

事隔一個月後原業主心態有變打算將單位轉賣為租，該名年輕客心急並懇請原業主可以給予多些時間，又表示待獲銀行預先批出貸款後，會主動單邊落訂，更提價至470萬元。

惟原業主收到訊息表示仍須考慮，該名年輕客又再主動提價3萬元至473萬元。由於，原業主得知買家年齡不超過30歲，亦回想自己曾年青過，於是考慮一晚後答應以473萬元賣出單位。

持價6年帳蝕127萬元

至於，原業主在2019年600萬元購入，持價至今6年，是次轉手帳面蝕讓127萬元，單位期內貶值21%離場。