Mount Parker Residences四房10.5萬租出　屬今年東區最大額租務

豪宅市場錄得大額租務成交。鰂魚涌Mount Parker Residences一伙四房單位，最新以月租10.5萬元租出，呎租60元，為今年港島東區最大額的租務個案。



美聯物業助理區域經理錢敏義表示，該單位為Mount Parker Residences一個高層E室單位，實用面積約為1,740平方呎，為四房雙套房間隔。業主早前叫價月租約12萬元，由於單位為市場罕有的間隔，故獲得豪宅租客垂青，並議價以月租10.5萬元承接，折合實用呎租約60元，

屬今年東區最大額租務成交

代理指，是次單位的成交租金為本年港島東區最大額的租務個案。

業主於2014年4月以約4,826.2萬元購入上述單位，按最新月租計算，租金回報約2.6厘。