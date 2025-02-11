利嘉閣料今年樓價升5%　計劃增加員工至2500人　無意擴展門店

利嘉閣地產今日進行新春團拜活動，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，當一手貨尾逐漸消化後，樓價將會平穩發展，預料今年全年樓價升5%。另外，他亦建議財政預算案可以考慮放寬投資移民門檻及降低印花稅率以刺激樓市。



利嘉閣地產總裁廖偉強認為，今年將有六大因素會影響市況，包括經濟、供應、政治、政策、人口及利率。首先人口方面，自從一簽多行推出後，來港的人流有所增加。過去1月全月來港人次錄得470萬，當中373萬人次為內地客，相信旅客的增加有助刺激本地經濟。另外，政策及利率目前仍有利樓市，而政治環境亦沒有太大變化，因此供應量是唯一影響市況的因素。

倡樓價500萬以下物業印花稅降至100元

廖偉強續指，利嘉閣統計目前發展商一手貨尾積存量共為22,343伙，按照每年市場可消化15,000至18,000伙計算，其實供應量不多。他認為只要貨尾逐漸消化後，樓價將會平穩發展。廖預測，今年樓價上落不大，有望達5%以上升幅。

對於財政預算案，廖偉強建議政府考慮放寬投資移民置業的門檻，及降低印花稅率。例如目前由樓價300萬以下的物業印花稅為100元，放寬至樓價500萬以下的物業。

利嘉閣地產主席施慧勤（左三）、利嘉閣地產總裁廖偉強（左四）。

維持現有150間分店規模 無意擴展

利嘉閣地產主席施慧勤表示，樓市過去一年像「過山車」，不過公司有成功把握機遇，在市場的地位有所進步，一手及二手市場的佔有率均上升。都於來年公司發展，她表示公司將會維持現有150間分店的規模，無意擴展，不過計劃聘請更多員工，由現有的2,100人增加至2,500人。