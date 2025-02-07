中原施永青料特朗普制裁香港力量不大 寄語香港要找到自身角色

新年伊始，中原地產今日（7日）舉行新春團拜。中原集團創辦人施永青表示，2024年對香港經紀的轉折點，特朗普重新上場實施多項政策針對不同國家地區，料將得罪不同人士，屬引火自焚的行為。不過他預料，特朗普出手對付香港力度不大，坦言「頭半年係威係勢、下半年將處處碰壁」，所以只要香港找到自己角色定位，將會平穩發展，漸入佳景。



被問及財政預算案，他表示目前政府財政入不敷支、出現赤字，是因為受房地產市場下行、發展商賣樓步伐較之前慢、用家轉租、政府賣地收入減少等因素影響。

如果政府要扭轉赤字，坦言「與其左Cut右Cut（資源），不如令到房地產市場重拾信心」，直言這是最易見效之計，坦言不贊成削減公務員人工，認為會影響私人企業或市場信心，又指削減長者2元乘車優惠亦非關鍵。

（黃祐樺攝）

下半年減息樓市方有上升可能

施永青認為，政府需要檢討經常性開支，重新檢視其角色功能，指一些非必要事項要減省，認為「唔做、唔孭可以Cut少啲角色，就可以減少人員」。

至於今年香港樓價走勢，他指上半年香港要找到支持位，方可止跌回穩，如下半年減息樓市方有上升可能。