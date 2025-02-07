中原施永青料特朗普制裁香港力量不大 寄語香港要找到自身角色
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新年伊始，中原地產今日（7日）舉行新春團拜。中原集團創辦人施永青表示，2024年對香港經紀的轉折點，特朗普重新上場實施多項政策針對不同國家地區，料將得罪不同人士，屬引火自焚的行為。不過他預料，特朗普出手對付香港力度不大，坦言「頭半年係威係勢、下半年將處處碰壁」，所以只要香港找到自己角色定位，將會平穩發展，漸入佳景。
被問及財政預算案，他表示目前政府財政入不敷支、出現赤字，是因為受房地產市場下行、發展商賣樓步伐較之前慢、用家轉租、政府賣地收入減少等因素影響。
如果政府要扭轉赤字，坦言「與其左Cut右Cut（資源），不如令到房地產市場重拾信心」，直言這是最易見效之計，坦言不贊成削減公務員人工，認為會影響私人企業或市場信心，又指削減長者2元乘車優惠亦非關鍵。
下半年減息樓市方有上升可能
施永青認為，政府需要檢討經常性開支，重新檢視其角色功能，指一些非必要事項要減省，認為「唔做、唔孭可以Cut少啲角色，就可以減少人員」。
至於今年香港樓價走勢，他指上半年香港要找到支持位，方可止跌回穩，如下半年減息樓市方有上升可能。
中原：2024年私樓落成量達24261伙 創20年新高中原：2024年銀主盤存量按年微升至260個 升幅來自公營房屋中原：去年第4季一手貨尾量逾2.23萬伙 連升3季、創21年按季次高中原：農曆新年樓市傳統淡季 十大屋苑睇樓量下滑 按周微跌1.3%中原：山頂南區豪宅去年錄109宗買賣 今年一手新盤價格睇升10%與梁振英「筆戰」 施永青：點敢挑戰領導人 日日幾千萬人鬧我梁振英施永青隔空辯住宅供應 何永賢：不宜以落成量當做供應量住宅供應量爭議｜施永青回應梁振英五問：當然有動機 但非為佣金今日再五問施永青指政府誇大住宅供應量 梁振英：為多賺佣金？質疑施永青指政府誇大住宅供應理據 梁振英：罔顧事實、錯得離譜