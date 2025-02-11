北角皇都加推39伙　周六首輪銷售168伙　入場一房605.5萬起

新世界（0017）旗下北角新盤皇都今日（11日）宣佈加推39伙，戶型涵蓋一房至三房，折實售價635.3萬元至2,039.2萬元，呎價17,598至28,088元。項目將於本周六首輪推售168伙，折實平均呎價為18,941元，將分4組進行銷售。



北角皇都加推價單3號，提供39伙，包括1伙三房戶、23伙兩房戶、15伙一房戶，實用面積介乎321平方呎至726平方呎。價單定價814.6萬至2,614.4萬元，呎價介乎22,565至36,011元，扣除最高折扣後折實售價635.3萬元至2,039.2萬元，折實呎價17,598至28,088元。

周六首輪銷售168伙

項目落實於本周六首輪銷售168伙，包括44伙一房戶、122伙兩房戶、2伙三房戶，面積由321平方呎至726平方呎，折實售價605.5萬元至2,039.2萬元，折實呎價16,888元至28,088元，折實平均呎價為18,941元。

新世界（0017）旗下北角新盤皇都。

暫收逾4000票、超額認購近28倍

新世界發展營業及市務（特別項目） 部總監何家欣表示，項目自開價以來，市場反應熱烈，是次加推的單位主要位處中高層，售價方面則屬原價加推。項目暫收逾4,000票，按首輪推售138伙計，超額認購近28倍。

另外，首輪銷售將分4組（X、S、A及B組）銷售，其中X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙；B組買家可購1至3伙。

新世界發展營業及市務（特別項目） 部總監何家欣（左二）