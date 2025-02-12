世紀21料樓價升10%　吳啟民倡財案放寬買樓限制　助市民留港建港

世紀21香港今日（12日）進行新春團拜活動，世紀21香港行政總裁吳啟民表示，樓市始終有剛性需求，預計今年樓市一二手成交會更加活躍，成交量及樓價上升10%。



對於本月底即將發佈的財政預算案，他期望政府可以放寬所有限制買家的政策，例如降低基本按揭成數至8成等。他認為只要越多人有樓住，將提升了對香港未來的信心，市民就會更加願意「留港建港」，這便是香港的福分。



世紀21香港行政總裁吳啟民表示，樓市過去3個月表現較為淡靜，相信積聚的購買力將會於3月爆發，迎來一個小陽春。雖然3月成交量會增多，但始終因為去年有撤辣措施支持，所以不會超過去年的水平。

供應量方面，吳指出，目前一手庫存量約2.6萬伙，貨尾量高企的確影響了樓價，但相信直至年尾庫存開始消化後，情況就會轉好。加上專才計劃持續引入人口，以及香港與內地的經濟復甦，購買力將釋放，在需求帶動下樓市將會穩步上升。

一手或超過1.5萬宗 二手有望接近5萬宗

他預測今年一手成交將會逾1萬宗，若有政策支持，有望超過1.5萬宗；而二手成交繼續活躍，見到換樓客有所增加，估計二手成交量今年升10%至接近5萬宗。

世紀21香港行政總裁吳啟民（左八）相信積聚的購買力將會於3月爆發，迎來一個小陽春。

倡基本按揭成數由7成調整至8成

吳啟民亦強調，住屋是人類的基本需求，樓市無論有多差都有一個限度。對於本月的財政預算案，他期望政府會推出更多振奮樓市的政策，他個人認為最有效的措施是針對按揭，例如考慮將基本按揭成數由7成調整至8成。即使有按保，但買家要額外申請及繳交多1%利息，仍然會令買家卻步。因此吳啟民建議，在現時供過於求的情況下，所有影響買家的政策都要放寬，令大家更容易入市。

他相信，只要越多人有樓住，提升了對香港未來的信心，市民就會更加願意留港建港，這便是香港的福分。

內地專才租樓為主 因資金被限制在國內

對於財政預算案，世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘亦指出，現時許多內地專才都是租樓為主，最主要的原因是資金被限制在國內「落唔到黎」，導致無法買樓。因此他建議政府可參考港股通的做法，讓這些通過專才計劃來港的具資格的買家，准許他們以特定的渠道將內地資金投入本港物業。他相信這「一招」可以協助專才租轉買，刺激市場需要，為樓市注入強心針。