東涌臨海住宅地明截標　估值下限5億　測量師料發展商出價審慎

東涌擴展區106B區臨海住宅用地將於明日（14日）截標，有測量師預期，項目發展仍屬「開荒」階段，周邊一帶仍有不少工程有待發展，估計入標以大型發展商為主，而出價亦傾向審慎。綜合市場預測，該地皮每呎樓面地價由約1,250元至2,000元，地皮估值由5億元至8億元。



該地皮涉及地盤面積約為11.46萬平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.11萬平方呎，可提供745伙。

調高伙數至745伙 華坊梁沛泓：增加中標發展商設計彈性

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓預期，每呎樓面地價1,250元至1,320元，地皮估值約5億至5.3億元。他指，上次2023年推出時，有發展商質疑該項目有著排污容量的設計上限330伙，低於當時政府的預測414伙。

今次地皮重推，發展局局長宣佈該項目可建高達745伙，即平均每戶建築面積538平方呎。地政署亦將一份相關的技術報告供有興趣的投標的人士參考。這安排可消除發展商之前的疑慮，增加中標發展商在設計戶型大小組合的彈性。

東涌擴展區。（張浩維攝）

華坊料可接獲3至4份標書

對比上月底南豐獲得的東涌港鐵項目，政府的地皮面向海邊及機場，景觀開揚。不過，由於周邊主要用作資助性房屋，亦乏鄰近港鐵站的優勢。但由於發展規模不大，相信可獲約三、四份標書。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

目發展仍屬「開荒」階段 料發展商出價審慎

美聯測量師行董事林子彬預期，每呎樓面地價1,300元，地皮估值約5.21億元。他指，地皮於2023年曾流標，而由於是次地皮一帶施工情況及排污基建配套較之前改善，估計可以較前提供更多單位，料可發展為中小戶型為主，增加項目的吸引力，有助項目投資風險下降，增加發展商參與入標發展意欲。而項目擁有海景，有一定的吸引力。

不過，由於該區項目發展仍屬「開荒」階段，周邊一帶仍有不少工程有待發展，估計入標以大型發展商為主，而出價亦傾向審慎。

美聯測量師行董事林子彬。