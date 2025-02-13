利嘉閣：去年錄7575宗二手蝕讓個案　佔整體成交逾三成

本港樓市表現疲弱，利嘉閣地產發表報告指，在2024年全港23,318宗有已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中有7,575宗為蝕讓個案，佔比由2023年的17.4%，按年 大增15.1個百分點至32.5%，料與樓市辣招鬆綁後，出現更多蝕讓套現所致。



另外，帳面獲利個案亦錄15,581宗，佔比達66.8%，較2023年的81.8％再跌15個百分點，連跌6年，創自2008年以來的17年新低。每宗私宅轉手平均賺幅同步連跌6年，僅得24.2%，按年大幅回落21.9個百分點，為自2010年來的15年最少。

401萬至600萬元物業成交量、獲利比率最多

報告指出，隨著市況反覆及樓價持續回落，去年銀碼401萬至600萬元的物業明顯跑出，錄4,848宗獲利登記，而其獲利成功比率亦達最高的69.4%，按年跌11.7個百分點；而在部分換樓客入市支持下，801萬至1,000萬元物業獲利比率排第二，達67.5%，共有1,796宗。

至於1,001萬至1,200萬元物業則排第3位，達67.4%，共有834宗獲利登記。至於，若以全港三區計算，去年以港島區之獲利比率最高，達68.9%，但按年跌12.7個百分點；而新界及九龍區則分別處於67.2%及64.7%的水平。

2024年二手私宅獲利買賣登記統計。

去年未有出現二手成交「必賺」屋苑

若以屋苑計算，嘉湖山莊去年錄得最多的327宗獲利登記，獲利比率達79.4%，為榜內第3高的獲利比率。榜內獲利比率最多為名城，錄133宗獲利個案，涉及的比率高達88.7%，反映在沒有辣招制肘下，不易再出現百分百獲利的情況。

至於，另外兩個獲利比率相對較高的屋苑分別是維景灣畔的86.5%及嘉湖山莊的79.4%。若以每宗轉手個案平均賺蝕幅度計，榜內錄得日出康城需要蝕1.3%，表現最差，而維景灣畔的60%已是榜內最高賺幅者，其次是嘉湖山莊的52.2%賺幅。

2024年二手私宅獲利登記最多屋苑。

料今年樓價表現反覆 全年樓價有望微升5%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2025年樓市走勢仍然波動，樓價料亦表現反覆，業主在沒有辣稅綑綁下，賣樓套現的靈活度大增，故預期今年私宅轉手獲利比率及平均賺幅將維持相應波動的情況，惟冀下半年在市況轉穩及全年樓價仍有機會靠穩微升5%支持下，料2025年轉手獲利比率可以微增至處於70%水平，而平均賺幅也望微升至26%。