新世界北角皇都累收逾5000票　一房示位曝光、特設傢俱優惠

新世界（0017）旗下北角新盤皇都，今日（12日）開放一伙示範單位予傳媒參觀，為已裝飾的一房間隔，屬交樓標準。新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，截至今日下午2時，項目累收逾5,000票，按周六首輪銷售168伙數計，超額認購近29倍。



她續指，發展商將為特選一房單位提供「瀅南傢俱優惠」，即買家可以憑優惠價12萬元享有瀅南傢俱套餐，當中包括8件設計傢俱，如餐枱、餐椅等。而特選一房單位包括6至35樓A7, 6至35樓B6, 6至35樓B7, 7至17樓B8, 19至35樓B8, 7至35樓B9室。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣。(右)

新世界（0017）旗下北角新盤皇都。

採溫暖木系色調 打造藝術感

另外，皇都今日開放全新示範單位予傳媒參觀，單位以18樓B8室為藍本搭建，屬一房間隔，實用面積351平方呎。單位以溫暖木系色調為主調，客廳間隔分明。梳化背後的牆壁掛有出自歐洲藝術家的地毯，採幾何線條設計。而客廳窗簾則採用藝術感設計，打造藝術畫廊氛圍。露台及工作平台配備壁燈，採用皇都特有的圖案設計。

睡房間隔方正，酒店式設計三合一衣櫃能融合衣物收納、梳妝台及床頭櫃功能，將空間利用率最大化。而梳妝櫈及床底亦設有儲物空間，靈活收納床品雜物。

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廚房家電齊備 浴室注重提升儲物空間

開放式廚房配備磁吸配件及下拉式儲物設計，住戶可以按照個人喜好習慣，靈活運用儲存空間及整齊收納廚具。廚房家電齊備，包括電磁爐、抽油煙機、嵌入式蒸焗爐及嵌入式雪櫃等。

至於浴室方面，採橙色系瓷磚，並設茄士咩色坐廁及面盆。另配備多功能洗乾組合，下半部為洗衣機，上半部設衣物掛架，結合浴室寶，實現一站式衣物處理。另特設多用途鏡櫃以提供大量儲物空間，方便住戶收納浴室用品。

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