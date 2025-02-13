港島東三房居屋340萬有成交 呎價低見「5字頭」 低市價一成半
撰文：李明珠
出版：更新：
踏入蛇年二手成交保持平穩，部分業主低市價出售單位吸客，小西灣居屋富景花園一伙三房單位，最新以340萬元未補地價成交，呎價低見5,743元，平市價約一成半。原業主早於2003年樓市低位購入單位，現帳面獲利275萬元離場，勁賺4.2倍。
世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，該單位為富景花園6座低層G室，實用面積592平方呎，屬三房間隔，眺望內園景。
去年底未補地價叫價355萬
原業主因有意換外區單位以方便上班，去年底叫價355萬元未補地價放盤，近日獲外區綠表客洽購。最終經議價後以340萬元成交，累減4%，折合呎價5,743元。
↓↓富景花園6座低層G室↓↓
+3
自住業主低市價一成半放售
代理指，由於原業主一直於單位自住，所以裝修保養良好及企理。另外，是次單位成交價較屋苑市價低出約15%，同類單位造價約400萬元左右，早前一伙同座同面積單位更錄得425萬元的成交。
原業主於2003年11月樓市低位以65萬元(未補地價)低價購入單位，持貨22年轉售帳面獲利275萬元，單位期内大幅升值4.2倍。
海怡半島移民盤急沽 三房累減9%至660萬沽出 業主10年蝕近50萬鷹君羅嘉瑞家族再入市 兒子羅俊謙6500萬買淺水灣華景園三房荃灣縉庭山兩房628萬沽 重返10年前 業主買入10年僅賺十萬蚊屯門黃金海岸海景兩房420萬沽 呎價7292元 6年貶值逾三成｜多圖上年撤辣後FULL PAY入市 屯門時代廣場一年後貶值14%、實蝕半球區内客賣樓後350萬再入市筲箕灣兩房 上手持貨12年仍蝕一成沙田河畔花園兩房323萬沽 四年狂蝕34% 成交呎價2萬變1.3萬