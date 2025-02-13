1月份商廈註冊量按月升逾一成　美聯倡進一步放寬投資移民

近月商廈成交量維持平穩。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，1月份錄得90宗商廈註冊成交，按月升11.1%，而商廈註冊金額為25.17億元。甲廈市場方面，1月份共錄得11宗指標甲廈成交，與近期的數字相若。售價方面，指標甲廈及乙廈售價按月分別下跌約1.2%及1.3%。



甲、乙廈租金按月上升

矚目成交方面，繼續有物業用家購入物業以作自用。英基學校協會以4.4億元購入北角港運大廈兩層樓面，平均呎價約為10,896元，相信校方未來將以新購入的樓面用作學校的總部。在核心商業區內，中環皇后大道中九號23樓1至3室的物業以1.45億元成交，呎價僅為18,575元，創14年以來新低。租金方面，1月指標甲廈及乙廈租金按月分別上升約2.5%及2.1%。

（美聯數據）

美聯：期望政府推出具體的改裝物業政策

美聯商業董事李鎮龍表示，財政預算案發表在即，除繼續寬減非住宅物業差餉外，建議政府推出更多按揭放寬以及協助中小企融資的措施。因為舒緩工商舖業主的資金問題，有助減少銀主盤的出現以及穩定工商舖價格。在去年的施政報告中，政府提出利用先導計劃，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店或其他商廈，增加學生宿舍供應，期望政府能在預算案中提出具體的政策及規定，從而令改裝物業的計劃得以實現。

他又指，政府長遠應持續推行招商引資的政策，鼓勵中外企業在香港投資，開拓業務，從而刺激寫字樓的需求。例如政府可進一步調高新投資移民計劃中非住宅物業1,000萬元的投資上限，令申請人可以透過投資銀碼較大的工商舖物業從而符合投資移民的要求。近期人工智能科技發展迅速，內地更成功研發成本更低的大語言模型，本港應利用自身作為進入國際市場的跳板角色，從而吸引內地高新科技企業進駐香港。