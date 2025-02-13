港置馬泰陽料今年樓價升5%　倡政府優化投資移民計劃

香港置業今日（13日）舉行新春團拜活動。美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽預測，年內樓價有望上升5%，扭轉過去3年的跌勢。另外他建議財政預算案應優化投資移民計劃，降低投資物業金額門檻。



馬泰陽表示，今年樓市充滿許多變幻莫測的元素，整體面臨挑戰，集團對前景抱有保守而樂觀的態度。由於預期美國會繼續減息，及本土經濟開始改善，加上部分早期透過高才通來港的專才「租轉買」，預計今年一﹑二手成交量持續增加，樓價有望扭轉過去3年的跌勢，上升約5%。

馬泰陽（圖左）期望政府推出更多利好經濟及樓市措施。（李明珠攝）

另外，市場亦關注本月的財政預算案，馬泰陽期望政府推出更多利好經濟及樓市的措施。他建議政府優化投資移民計劃，降低門檻，將住宅納入投資物業等，以吸引更多資金及人才來港。相信在政策的支持下，香港樓市會迎來新機遇。

46%受訪者考慮年內入市

香港置業研究部董事王品弟表示，為了解市民的置業意向，香港置業於2月初進行首季「置業意向調查」，成功收回近300份有效問卷，調查顯示約46.3%受訪者考慮未來12個月入市，比例較去年第四季進行的同類調查回落約11.4個百分點，反映市民於「財案」公佈前態度審慎。

港置在2月初進行調查，約58.4%受訪者睇淡後市。（資料圖片）

近6成受訪者睇淡後市

踏入蛇年，有約58.4%的受訪者睇淡後市，認為本港未來12個月的樓價會下跌，佔比較上季約47.1%增加約11.3個百分點，反映部份市民短期內看淡樓價走勢；其餘約41.6%的受訪者則認為未來12個月本港的樓價將平穩向好。

王品弟認為，市場憧憬新一份《財政預算案》有利好消息出台，現時買賣雙方均持觀望態度，買賣持續膠著，成交量仍未回復正常進度。不過他預期，今年美國有機會減息2次，相信本港銀行亦會跟隨，若美國減息幅度及速度勝預期，按息水平進一步回落，將會有更多「供平過租」個案，令本港樓市更為受惠。