趙世光遺孀何琍琍2.8億沽山頂環翠園特色戶　持貨34年帳面賺47倍

樓價回升，有名人趁機沽貨。據悉已故華光航業集團董事趙世光，其家族於80年代買入的山頂環翠園頂層兩個特色戶，最近以2.8億元沽出，呎價為56,100元，樓價及呎價均創項目新高。

是次沽出單位為環翠園B座10樓1及2室，均屬頂層連天台物業，實用2,593方呎及2,399方呎。土地註冊處資料顯示，單位原由ACT I INTERNATIONAL LIMITED持有，公司董事包括趙世光的太太趙何琍琍、長女趙式明及幼子趙式慶。

帳面獲利近3億

新買家透過兩間公司購入單位，趙何琍琍等三人已於去年12月已辭任該公司董事，並委任梁慧（Leung Jacqueline Alee）為新董事。換言之單位或已透過股權方法易手。資料顯示，何琍琍等早於1985年以580萬元購入有關物業，以現時成交價共2.8億元計，持貨34年帳面獲利2.742億元，賺幅達47倍。

已故公仔麵大王周文軒侄女入市

另外亦有名人趁機入市。據報東半山豪宅蔚豪苑A座中層1號室，實用1638方呎，本月以7000萬元易手，呎價為42,735元。土地註冊處資料顯示，登記買家為周偉利（CHOW WILLY），與已故公仔麵大王周文軒侄女同名，料為同一人。

據悉，原業主於2010年以3,400萬元購入，持貨9年現帳面獲利3,600萬元或超過1倍。