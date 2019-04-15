上車盤絕跡？　嘉湖山莊2房直撲600萬　 沙田第一城呎價重上2萬

去年下半年樓價回軟，曾經由歷史高位下跌近1成。不過樓價隨著中美貿易戰緩和，及美國聯儲局減慢加息步伐，樓市於年初開始反彈，連帶部分「上車屋苑」，成交呎價紛創今年高位。

指標屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，據中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖透露，單是剛過去的周末及日已經有8宗成交，本月暫錄得28宗買賣成交，較上月同期18宗激增56%，平均實用呎價約11,000元。上月同期只得17宗，可見買家追價入市進取。

嘉湖2房間隔直迫600萬

他又指，嘉湖山莊3房單位入場價已經升貼600萬元關口，可做8成高成數按揭的3房放盤快將絕跡，其中麗湖居4座高層H室，實用面積547平方呎，屬3房間隔，剛以615萬元沽出，平均實用呎價11,243元；樂湖居4座中層A室，實用面積636平方呎，亦屬3房套房間隔，由於現時交吉放盤渴市，故單位放盤短短1星期已極速獲買家承接，成交價640萬元，平均實用呎價10,063元。

另外，美聯物業天水圍嘉湖分行（3）高級營業經理湯少建亦表示，該行新近促成賞湖居4座中層E室的成交，實用面積約448平方呎，屬2房間隔，原業主開價約600萬元放售，僅10天便獲首置客「扑槌」承接，以585萬元成交，折合實用呎價約13,058元。資料顯示，屋苑兩房最高成交價於去年8月錄得，當時麗湖居1座一伙實用442方呎，單位成交價589萬元，是次成交價為半年同類新高，亦追貼去年中的歷史新高。

天水圍嘉湖山莊兩房間直撲600萬元，逼近去年的歷史高位。（資料圖片）

第一城呎價重上2萬

另外，據市場消息，沙田第一城44座高層B室，實用面積284方呎，屬兩房間隔，最近以590萬元易手，呎價為20,775元，創今年新高。上述同類單位去年7月曾以598萬元售出、實呎21,056元，屬屋苑呎價歷來最高紀錄。

其他指標屋苑如將軍澳新都城，本月暫錄約8宗成交，平均實用呎價約15,900元。據中原地產將軍澳都會駅分行副分區營業經理柯勇透露，該行最新促成一宗成交，單位為2期11座高層C室，實用面積363平方呎，採兩房間隔，最新以653萬元成交，折合實用呎價17989元。他指，新買家見細價放盤買少見少，加上單位位處高層，景觀優質，考慮片刻即決定入市自用。

買家回流二手 主力尋找600萬以下單位

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑就表示，由於一手市場欠焦點，新盤貨尾選擇亦開始減少，不少買家回流二手市場，主力尋找600萬元以下的單位，因可透過按保計劃承造八成高成數按揭，由於樓價持續上揚，買家紛紛加快入市步伐，積極於週末四出睇樓比較，遇上心儀單位亦快速入市，整體二手交投氣氛暢旺。