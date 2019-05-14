公屋「有價有市」　上月6宗成交逾400萬　分別喺呢幾條邨......

二手公屋交投持續暢旺，日前長安邨安泊樓1個開放式單位，在自由市場，以近1.8萬元實用呎價成交，創屋苑次高，反映出二手公屋市場何等興旺。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，上月錄得98宗二手公屋買賣合約登記，總值2.8億元，較3月的75宗及2.17億元，分別上升30.7%及29.2%，金額升穿今年1月2.4億元的舊記錄，宗數亦升破2019年1月89宗高位，齊創2000年9月有記錄以來，近19年歷史新高。

6宗買賣個案 成交價逾400萬元

黃良昇指，4月份有1宗二手公屋買賣個案打入歷年高價成交榜之內，單位為青衣長安邨安泊樓32樓的單位，成交價錄550萬元，創歷年第6高。

另外，上月亦有5宗價值400萬元或以上買賣，分別是黃大仙下邨龍裕樓5樓單位（483萬元）、藍田德田邨德盛樓34樓單位（449萬元）、沙田廣源邨廣柏樓3樓單位（412萬元）、沙田耀安邨耀平樓6樓單位（405萬元）及大埔太和邨新和樓25樓單位（400萬元）。

上月深水埗李鄭屋邨錄9宗成交

至於最多買賣登記的公屋屋邨為深水埗李鄭屋邨，錄9宗，總值2,888.0萬元；其次是沙田廣源邨，錄7宗，總值2,163.8萬元；排第3位為藍田德田邨有6宗，總值1,734.5萬元。