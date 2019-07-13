【財經點睛】日本846萬間屋空置　企業翻新出售創「錢路」

日本有846萬間屋空置，空置率高達13.6%，對炒家來說當然不是好消息。但有公司看準空置單位，低價買下來再翻新出售，業績穩步增長。

空置率13.6% 大城市以外更嚴重

日本總務省4月底公布，截至2018年10月，國內空置率達13.6%，846萬個住宅單位空置，較5年前調查增加26萬間。

這些空置單位遍佈全國，而隨着不少人到大城市工作，小城市、鄉郊的空置情況就更嚴重。

日本人不喜歡 二手樓僅佔交易15%

電腦遊戲《House Flipper》是購入殘破住宅再翻新出售，現實中日本有這樣的公司，業績還穩步向上。

《彭博》訪問了中古住宅買賣公司Katitas（カチタス），該公司的業務在其他地方十分普通，但在日本就十分創新。

原來日本人一向不喜歡買二手樓，因為日本位於地震帶，傳統木造物業易受到地震打擊，20年左右就會貶值至零。根據各國政府資料，日本二手樓僅佔市場交易的15%，而美國為83%，英國更高達88%。

「鄉村人無力買新樓 需要便宜又好住宅」

在這情況下，Katitas卻瞄準小城鎮樓齡30年以上的物業，買下翻新再出售。

Katitas社長新井健資表示：「這項生意很有潛力，住在鄉村的人沒有能力買新樓，他們需要一些價格相宜又優質的住宅。」

要做這門生意，首先就要有足夠物業供應。Katitas原先主要在法庭拍賣時購樓，但由於供應不足，拍賣物業價格愈來愈貴，業績更一度陷入泥沼。公司決定從業主手上收購已沒有人居住的物業，之後業績開始好轉。

日本有不少房屋是傳統木造建築，而且位置較偏遠，例如這裡就是著名景點天橋立前面的民居。（視覺中國）

翻新地板廚廁 新樓一半價格發售

Katitas買下物業之後，就會化身「空間改造王」，換上新的地板、廚房和廁所等。完成之後，會以相當於新樓一半的價格出售。

Katitas更與一些家俬公司合作，裝修時採用他們的產品，達至大量採購降低成本，同時提供穩定的家居質素。

新井健資表示，買家一般都是30至50歲，年收入約200萬至500日圓之間（約14.6萬至36.4萬港元）。

公司盈利轉好，截至3月的年度盈利有91億日圓，是3年前的1倍多，而股價已從今年初上升超過60%。

新井健二表示，公司目標是未來10年每年出售1萬間房屋，而上一個財年售出5,352間。