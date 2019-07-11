戴德梁行﹕本港寫字樓租金5年來首次下跌　料核心區租金見頂

受到中美貿易摩擦、香港政治環境不穩影響，令到第二季香港寫字樓及商舖租賃市場表現欠佳。房地產服務和資訊顧問公司戴德梁行今日發表報告指出，由於外圍充斥不明朗因素，加上灣仔/銅鑼灣及中區超甲級寫字樓租金下跌，令全港整體寫字樓平均租金在本季回落，為2014年來首次。

寫字樓整體平均租金出現回落

據資料顯示，中區及灣仔/銅鑼灣出現較多企業遷離及縮減規模的情況，令這兩區的吸納量分別跌至負182,352平方呎及負90,795平方呎。

不過跨國企業本季續錄搬遷個案，以及新項目理想，令全港寫字樓吸納量自上季的負數水平，改善至本季的負498,134平方呎。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示：「中資企業租賃需求疲弱，加上在中美貿易摩擦影響下跨國企業愈加重視控制成本開支，令近年全港整體寫字樓吸納量出現逐步下跌情況，由去年上半年的105萬平方呎，跌至去年下半年的868,100平方呎，本年上半年更下降至479,325平方呎」。

而租金方面，全港整體平均租金出現五年內首度下跌。傳統核心區，包括中區超甲級寫字樓及灣仔/銅鑼灣的租金的跌幅擴大，分別按季下跌1.2%及2.0%，中區租金則微跌0.7%。戴德梁行預期以上三個地區的租金將會下調1%至4%，反映出核心區租金見頂。

可是其他地區租金卻有輕微增長，其中港島東增幅最多高達1.4%，是港島東、港島南及尖沙咀三區之中增幅最多的地區。

中環商舖空置率升至8.6%

同時，保險類公司出現搬離核心商業區的情況。其中有公司選擇搬向九龍東，原因是九龍東的租金是中區的四分一，有利減低經營成本。而租金是企業考慮搬離核心商業區的主要因素。

雖然本年首五個月的訪港遊客總人數按年增長14.9%，但不利零售銷售業。珠寶及鐘錶類首五個月計跌幅最多，按年下跌4.4%。 消費減少，影響了核心零售區的租金升幅。中環的商舖空置率亦自首季的7.1%，擴大至第二季的8.6%。