佳源國際（2768）及陞域集團旗下「龍床盤」屯門菁雋早前減價重推，由於單位細小、入場費吸引而大賣，7月中旬即日沽出339個單位，套現逾10億元。 不過，這個向來吸引眼球、被形容為「龍床盤」的新盤，再獻新猷！事緣，主要銀行突稱該盤樓花按揭已「爆Quota」，令部分買家大失預算，恐無法順利「上會」。 90後買家張小姐向《香港01》申訴，不少菁雋買家近日得悉按揭申請被拒後，轉而向發展商求助，希望可以給予付款寬限期，讓她們有足夠時間向其他銀行遞交申請。怎料，發展商卻叫她尋找地產代理處理，令她感到相當無奈，張小姐聲言一眾業主正考慮撻訂這選擇！

屯門菁雋早前減價重推，即日沽出339個單位，套現逾10億元。﹙洪嘉徽攝﹚

菁雋早前於7月中旬減價重推，由於不少伙數低於400萬元，可承造九成按揭，而受到年青上車客歡迎。張小姐為首次置業，形容當時非常幸運抽到較前的籌號，成功斥資約300萬元，買入170方呎的開放式單位，卻萬萬想不到，申請按揭的一刻反遇到阻礙。

申樓花按揭被拒 有業主揚言撻訂離場

買家購入單位翌日簽訂臨時買賣合約，再向發展商提供的四間銀行，即滙豐、恒生、東亞及創興銀行申請樓花按揭。張小姐透露，上周她往恒生銀行申請時，職員向她表示該行未有已「滿額」的情況，理應可順利申請。怎料，昨日﹙24日﹚起業主卻陸續接獲銀行電話，以「爆Quota」為由拒絕按揭申請，甚至連售樓日翌日申請的業主亦遭拒，一眾業主因而大失預算，彷徨非常。

由於不少買家事先只申請了滙豐及恒生的按揭計劃，得悉兩間銀行「爆Quota」後，已立刻前往東亞及創興等銀行申請。惟張小姐擔心道︰「就算今日開始重新申請，銀行批核需要3至4星期時間，與發展商9月13日交尾數﹙樓價9成餘額﹚的期限非常接近！已經有買家擔心最終未能審批按揭，想趁8月中旬未交另外5%訂金前，提早撻訂離場。」目前，這批買家付了樓價約5%的訂金，須於八月中旬支付額外5%金額，假如此刻選擇撻訂，即張小姐要放棄約15萬元訂金。

菁雋因入場費低廉，吸引不少年青上車客，消息指連港姐麥明詩及哥哥亦選購了3伙。﹙洪嘉徽攝﹚

大呻「第一次買樓好黑仔」

一眾業主短期「上會」無望，轉而向發展商求助，希望可以延長60天即供付款計劃，讓買家可以延遲支付餘下的9成樓價。不過，據張小姐稱，致電銷售熱線無人接聽，再經發展商辦公室轉介至一位聯絡人，對方卻回覆稱，已授權地產代理去處理求助個案，「好似將個波踢畀地產代理咁」。

她大呻，自己買樓經驗不多，手頭資金亦緊張，「覺得第一次買樓好黑仔！已經無錢買大嘅發展商（新盤），轉去買龍床盤，結果無人理我地。發展商推銷時，話想畀年青人一個上車機會，但售後配套都做唔好，即使幾間銀行肯做按揭，但原來審批額度非常緊，承接唔到個量，覺得好失望同好憤怒。」

業主張小姐大呻，按揭被拒後考慮撻訂，「覺得第一次買樓好黑仔！」（資料圖片）

擔心轉用付款計劃 「上會」難度再增

業主於7月中簽訂買賣合約，假如選用60天即供付款計劃，可獲得樓價22%折扣。據成交紀錄冊顯示，幾乎全部買家選取60天即供計劃，換言之，業主要在簽署臨約後60天內，即在9月13日前「上會」，繳付其餘9成樓價。

由於菁雋最快於9月30日入伙，若買家無法申請樓花按揭，理論上可轉用建築期付款計劃，即待物業入伙時，再找銀行申請現樓按揭，惟樓價折扣將由22%減至19%，以300萬樓計多付9萬元。

不過，張小姐卻不考慮轉用建築期付款計劃，「轉計劃首先要畀多3%樓價，部分買家已失預算，買入約390萬元單位的業主，亦會因多出的3%，加價至400萬元以上，無法承造九成按揭。」其次，她亦擔心採用建築期付款計劃，在取得滿意紙後才申請按揭，時間不足夠讓銀行審批申請。

由於發展商表示，有機會在8月初發出滿意紙，而按建築期付款計劃，買家須於收到滿意紙後14天後支付餘下九成樓價，反而有可能提早至少半個月付尾數。換言之，轉用建築期付款計劃，令業主上會難度增加，加大撻訂風險。

+ 5 + 4 + 3

發展商︰仍有銀行開放按揭申請

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於批出樓花按揭有一定風險，銀行於對中小型發展商的按揭審批會較為慬慎，亦會定下額度分散風險。她指出，即使部分銀行不批出即供按揭，業主仍可以轉為轉用建築期付款計劃，待入伙後申請現樓按揭。她認為，發展商亦不希望買家因無法「上會」，而被逼撻訂，故建議發展商可與銀行協商延長按揭期限。

佳源國際回應稱，銀行承造樓花按揭一直設有額度限制，相信並不是針對菁雋項目。按發展商與銀行的溝通，目前市場上仍然有銀行開放樓花按揭申請。據悉東亞、創興銀行尚未滿額度，發展商會密切與銀行溝通，讓買家能順利完成申請。除了使用樓花按揭外，發展商也提供建築期付款辦法供買家選擇。同時，又「派定心丹」預計項目可於八月初獲批滿意紙。

銀行：可用現樓形式申請按揭

滙豐發言人表示，公司與其他銀行一樣，在每個樓盤皆受制於按揭貸款額，假如客戶希望申請有關項目的按揭貸款，可以用現樓形式申請。

恒生發言人則稱，該行於提供樓花類型之按揭服務時，會考慮多項因素，包括市場情况、風險評估、物業質素、樓花期等，從而提供相關安排，亦會設定貸款總額上限。除樓花按揭外，該行有為該新盤提供現樓按揭服務。

創興銀行亦稱，目前，該行有為「菁雋」提供樓花按揭及現樓按揭服務，現仍接受該樓盤的樓花按揭申請。風險管理方面，該行對於每個發展商的樓盤項目均會經過一系列審批程序，包括風險評估及樓花期等而設定貸款總額上限。