甲廈租金按月挫2.2%　 6年來最大跌幅　美聯︰業主願意擴大議幅

投資市場負面情緒蔓延，上月商廈市場淡靜，在業主紛紛擴闊租金議幅空間下，甲乙廈租金齊遭遇大幅下跌。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，9月份指標甲廈租金按月下挫2.2%，創下近6年來最大單月跌幅，乙廈租金按月也下跌1.4%。

乙廈租金亦挫1.4% 跌穿橫行區

報告指出，市場氣氛轉壞，但普遍業主減價幅度不大，令到寫字樓買賣兩閒，上月50大甲廈更只錄得1宗成交，較沙士及97金融風暴時期更差。然而，相對於售價，業主更傾向下調租金吸引租客，令寫字樓租金顯著下跌，其中甲廈租金最新的跌幅，創下自2013年10月份以後，即近6年來單月最大跌幅，而乙廈也突破橫行多月的局面，租金按月下跌1.4%，為超過3年來最大單月跌幅。總計今年下半年至今，甲廈及乙廈租金分別暫時累積下跌3.9%及1.9%。

本港甲級及乙級商廈租金分別按月跌2.2%及1.4%。（資料圖片）

甲乙廈租售價俱跌 近3個月第2次

報告又指，售價方面，由於近月交投極低，加上業主大幅減價個案不多，因此跌幅顯著低於租金，指標甲廈售價上月僅跌0.6%，乙廈亦跌不足0.1%，並形成甲乙廈租售價4項指數俱下跌的情況，這亦為商廈市場近3個月來第2度出現四大指標俱跌。

由於近期租金跌幅顯著大於售價，令到整體商廈租金回報率受壓，個別區份更跌穿2厘的水平，例如黃竹坑區甲廈回報率最新低見1.8%。核心區方面，灣仔最新也跌至2.6%。

料租金帶動商廈市場回調

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥認為，近期商廈租金下跌，除了與業主願意擴大議幅之外，另一個因素是不少企業因應市況不明朗，紛紛搬遷或縮減企業規模，以節省成本開支，令到寫字樓市場受到一定影響。

他補充，今次商廈市場的回調，將會由租金率先帶動，因為大部分業主願意先減租，但隨著租金的下挫，寫字樓的回報率將會大幅下跌，稍後寫字樓的售價勢會出現補跌，總計下半年，甲乙廈租售價或跌10%至15%。