【內地客財困】佐敦單幢盤珀‧軒435萬沽　帳面勁蝕兩成

單幢納米樓向來抗跌力較弱，佐敦珀‧軒中層B室，實用面積229方呎，剛以435萬元易手，呎價約18,996元，惟相較2013年購入價541.96萬元，賣方帳面已蝕讓19.7%或106.96萬元。

中原地產分行經理胡鴻洲指出，該單位原業主為內地人士，買入上述單位後一直收租，對上一張租約月租約1.5萬元，回報約3厘。不過，該名業主近期出現財困需要割價出售單位套現，早前放盤叫價480萬元。據了解，該名業主早前已經沽出位於大埔及港島部分物業。

他又指出，近月銀行估價急速下跌，目前上述物業銀行估價約430萬元。他又透露，目前珀‧軒仍有一個以蝕讓價放售的高層E室，實用面積229方呎，叫價499萬元，較購入價596.4萬元，低約97.4萬元。該單位租金新近由每月1.5萬下調至1.2萬元。

AVA 61中層戶345萬沽平手離場

利嘉閣地產聯席市務董事郭永峰表示，長沙灣AVA 61中層D室，實用面積約150方呎，開放式間隔，日前以345萬元易手，呎價約2.3萬元。

據了解，原業主在2017年6月以約328.3萬元買入上述單位，持貨約3年多，現轉手帳面僅獲利約16.7萬元或約5%，若計及各項支出雜費，預料業主僅平手離場。