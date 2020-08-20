沙田玖瓏山中層戶1263萬沽　帳面蝕186萬

本港經濟存隱憂，各區屋苑續現蝕讓個案，中原地產副分區營業經理周家傑表示，沙田九肚山玖瓏山月瓏閤2座中層D室，實用面積988方呎，三房連套房及工人套房間隔，原開價約1,300萬元，議價後以1,263萬元成交，呎價12,783元。

周氏指出，原業主於2015年以1,449萬元買入該單位，持貨約5年，帳面蝕讓約186萬元或12.8%離場。

美聯分行助理區域經理冼晉毅表示，筲箕灣香島2座中層E室，實用面積485方呎，屬2房間隔，設開放式廚房。原業主最初叫價990萬元，議價後減價65萬元或6%，最終以925萬元成交，實呎約19,072元。原業主2017年2月以916.1萬元一手購入，持貨逾3年，帳面賺8.9萬元或1%，惟連同入市稅項涉34萬元及經紀佣金計，估計要微蝕約43萬元或約4%離場。

半島豪庭1800萬沽 高峰回落一成

此外，中原地產黃埔區副分區營業經理吳國豪表示，紅磡半島豪庭1座高層C室，實用面積1,005方呎，三房間隔，剛以1,800萬元沽出，呎價17,910元，造價比屋苑同類型單位高峰期價低約10%。

吳氏表示，上址新買家為同區客，見單位造價比早前回落，即決定入市自住。據悉，原業主於2010年5月以1,080萬元買入單位，持貨10年，現轉手帳面大幅獲利720萬元，單位期內升值66.7%。