仲量聯行：五大商業區甲廈空置率全面上升　租金跌幅收窄

仲量聯行最新發表的《香港地產場觀察》指出，隨著香港爆發第三波疫情，令市況趨向不明朗，截至7月底，整體寫字樓空置率約7.9%，按月升0.3個百分點，而劃分地區計算，5個主要商業區的甲廈空置率全面上升。

據該行資料，商廈空置升幅最多地區為尖沙咀，7月底空置率為8.4%，按月增0.9%。緊隨為港島東及灣仔/銅鑼灣，同期空置率為4.1%及6.4%，按月增加0.3%及0.2%。至於中環及九龍東的空置率，則為5.7%及13.9%，同樣按月上漲0.1%。

甲廈租賃成交按月挫14%

該行又指出，7月甲級寫字樓市場新租賃成交按月下跌14%，持續回落，並連續12個月錄得負吸納量，涉及面積達27.71萬方呎。過去數月大部分租賃成交均集中於中環以外的地區，原因是普遍租客希望物色租金較相宜的寫字樓。

市場錄得較矚目的成交為Blue Pool Capital承租銅鑼灣希慎廣場，可租用面積16,000方呎，計劃由中環現址遷入並擴張。另JobsDB則由銅鑼灣非甲級寫字樓遷往鰂魚涌，已承租區內電訊盈科中心14,700方呎樓面。

中環甲廈招頂租樓面比例高達2.1%

中環寫字樓市場上月錄得29,200方呎的負吸納量，空置率升至5.7%。由於經營前景不明朗，區內持續錄得退租個案，截至7月底，招頂的樓面已佔中環甲級寫字樓總存量的2.1%，為2011年1月以來首次超過2%。

不過，7月租金跌幅見放緩，整體甲級寫字樓租金按月下跌0.9%，跌幅為2020年2月以來首次少於1%。中環寫字樓租金按月回落0.7%，跌幅為各區最少；相反，由於尖沙咀空置率達8.4%，為九龍東以外空置率最高的地區，因此，租金按月下跌1.5%，跌幅為各區最多。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，預期今年下半年將有更多招頂樓面推出市場。

料下半年更多招頂樓面推出

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，由於租客暫緩作出較大的地產租賃決定，現時的租賃需求疲弱。預期今年下半年將有更多招頂樓面推出市場，原因是企業會通過調整工作空間設計與運用以節省開支。

不過，該行預期租賃需求將於中期恢復，並會加快改變租用寫字樓的要求，將有更多企業注重辧公空間設計，以符合員工的需要、健康及可持續性發展。隨著不少企業曾長時間採取居家工作的模式，相信辦公室選址的傳統觀念將被進一步打破。